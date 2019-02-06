الجمعة بداية أمشير و"الزعابيب".. والأرصاد: هذه أسباب الأمطار الرعدية

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ يوم الجمعة المقبل، 8 فبراير، شهر أمشير، ويستمر حتى 9 مارس.

وشهر أمشير، اسمه مشتق من "مجير"، رمز الريح لدى قدماء المصريين، واشتهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة.

ووصف التراث الشعبي، شهر أمشير، بـ"أمشير أبو الزعابيب يخلي العجوز تقيد الحصير"، لأنه ذو رياح وبرد شديد يجبر الناس على إشعال النار للدفء.

وتشهد مصر الفترة الحالية، موجة أمطار وبرودة شديدة، على القاهرة ومعظم المحافظات.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن سبب انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم يرجع إلى سببين، الأول تعرض البلاد لرياح شمالية شرقية عبارة عن كتل هوائية تسببت في انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن السبب الثاني يرجع لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما أدى إلى زيادة كميات السحب ما يزيد فرص سقوط الأمطار بجانب انخفاض درجات الحرارة.

وقال إبراهيم عطا، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار التي تشهدها القاهرة وبعض المحافظات منذ مساء أمس، طبيعية، لأننا في فصل الشتاء.

وأضاف عطا، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع وجود موجات أمطار أخرى الفترة المقبلة، متابعًا: "إحنا لسه في نص الشتا".

وقال مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار مستمرة على الأقل 3 أيام.

وأضاف عطا، أن الأمطار تزيد في بعض المناطق، تصل لحد السيول في سلاسل جبال البحر الأحمر.