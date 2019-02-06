شركة المترو تصدر بيانًا بشأن حركة القطارات أثناء التقلبات الجوية

كتب- أحمد نجيب:

قال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إن الشركة اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة الطقس السيئ للحفاظ على أمن وسلامة جمهور الركاب.

وأضاف الفضالي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشركة نشرت فرق طوارئ، شملت إدارات الصيانة (الخطوط الهوائية – الإشارات – هندسة السكة – الوحدات المتحركة)؛ للتدخل السريع في حال تأثر الشبكة الهوائية أو السكة أو الإشارات بسقوط الأمطار.

وتابع: "هناك تعليمات لقائدي القطارات في المحطات السطحية بالمسير بالمحاذرة تجنبًا لحدوث أي مشكلة قد تؤثر على انتظام حركة التشغيل".

وأوضح الفضالي، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم المركزي ccp؛ لتلقي جميع البلاغات الخاصة بالشبكة الهوائية؛ لسوء الأحوال الجوية مع إعطاء السائقين تعليمات بالانتباه الشديد والتركيز أثناء المسير نظرًا لتوقع سقوط الأمطار بغزارة.

وصرح المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بأن هناك تنسيقًا كاملًا بين غرفة التحكم المركزي ومركز إدارة الأزمات بوزارة النقل، الذي يتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة درجة تحسن أو سوء الأحوال الجوية لأخذ جميع الإجراءات التي تتبعها الشركة للحفاظ على امن وسلامة جمهور الركاب.

وقال صبرة، إن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها وبنفس زمن التقاطر المقرر داخل جدول التشغيل مع الاستعداد التام للدفع بقطارات إضافية إذا لزم الأمر مع استمرار تشغيل الخط الساخن على رقم 16048 لتلقي الشكاوى على مدار الـ٢٤ ساعة والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب وكذلك خدمة الواتس آب على الأرقام التالية 01221116048 & 01021778887؛ لتلقي البلاغات السريعة على مدار ساعات التشغيل والتعامل معها وقت حدوثها والعمل على إزالتها بما لا يؤثر على حركة التشغيل.