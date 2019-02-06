طارق رضوان يعلن أولويات مصر في رئاستها للاتحاد الأفريقي

كتب- محمد نصار:

أعلنت مصر اعتزامها تسخير جميع إمكاناتها وخبراتها أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي لدفع عجلة العمل المشترك لأفاق أرحب، والتركيز على عدد من الأولويات الرئيسية التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد ومن أهمها أولويات الأجندة 2063.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن مصر خلال رئاستها للاتحاد تولي اهتماما بعدد من الأولويات التي تنطلق من حرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية، وعلى قائمة تلك الأولويات، تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتحقق ذلك من خلال العمل على توفير فرص العمل الكريم وتعظيم العائد من الشباب الأفريقي، وتطوير منظومة التصنيع الأفريقية وسلاسل القيمة المضافة الإقليمية، وتطوير المنظومة الزراعية الأفريقية والتوسع في مشروعات الثروة السمكية بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف رضوان، في بيان، الأربعاء، أن مصر تستهدف أيضا تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، من خلال الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية AFCFTA حيز النفاذ خلال فترة رئاستها للاتحاد، والعمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج وتعزيز التجارة البينية.

وتابع: "تستهدف مصر أيضا العمل على مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الافريقية بدعم الفعاليات الثقافية الافريقية والتوسع فيها، والتبادل الثقافي بين الدول الأفريقية وتطوير منظومة الرياضة الأفريقية.

وأكد أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركاء من خلال تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية/ السلام الدوليين والإقليميين والمحليين.

وتابع: أن من بين أولويات أجندة عمل مصر ايضا الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، بتأكيد مواصلة عملية الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الأفريقى، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها البنات الأساسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية.

وتعزز أجندة العمل المصرية أيضا السلم والأمن بين دول الاتحاد، من خلال دعم الآليات الأفريقية لإعادة الأعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، وتأسيس مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC_PCRD فى مصر خلال عام 2019، فضلا عن دعم جهود الاتحاد الأفريقي في استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية، وإصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتعزيز التعاون القاري لدحر الإرهاب وتجفيف منابع التطرف الفكري، ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات، مشيرا إلى أن إطلاق منتدى رفيع المستوى "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة".