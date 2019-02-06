"أبوحامد": الدستور كله يحتاج للتغيير

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف دعم مصر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن دستور 2014 كله يحتاج إلى التعديل، وليس المواد التي تقدم بها الائتلاف فقط إلى مجلس النواب.

وأضاف أبوحامد، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن دستور 2014، نسخة معدلة من دستور الإخوان، واقتبس منه الكثير من النصوص خاصة في ديباجته.

وأوضح عضو ائتلاف دعم مصر، أن مقترحات التعديل التي تقدم بها الائتلاف غير نهائية، ومن الممكن أن يدخل البرلمان تعديلات جديدة خلال المناقشات.

ونفى محمد أبوحامد، صحة أي معلومة تتعلق بمادة شيخ الازهر في التعديلات المقترحة، مشيرُا إلى أنه لم يتم مناقشة أي تعديل يتعلق بشيخ الأزهر خلال اجتماعات دعم مصر.