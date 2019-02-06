القوى العاملة تبدأ قبول طلبات التدريب الفندقي للشباب الأحد المقبل

القاهرة- أ ش أ:

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل وحتى الخميس 14 فبراير الجاري، قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث؛ لصقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان - في بيان اليوم الأربعاء: "إن البرنامج التدريبي سيشمل 150 متدربًا مجانًا في الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر، وذلك في مقر فندق انتركونتيننتال (سيتي ستارز)، وسوف يمنح المتدرب مكافأة تدريبية تبلغ 1000 جنيه".

وأضاف سعفان أنه سيتم منح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد نجاحه، مشيرًا إلى أن يشرط في المتقدم للبرنامج التدريبي ألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعوقه عن التدريب، وذلك بعد اجتيازه اختبارات القبول في التدريب.

ونوه بأنه سيتم قبول جميع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، وخاصة خريجي السياحية والفندقة عالي ومتوسط وفوق المتوسط، وتقبل الطلبات باليد بمقر الوزارة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر) من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر بالشباك الواحد، خلال الفترة السابق ذكرها.

وأوضح أن التدريب يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة فنادق (إنتركونتيننتال مصر) وإفريقيا (سيتي ستارز)، الذي يهدف إلى إعداد الشباب وصقلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية؛ للحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية (المطبخ الساخن والبارد، وخدمة المطاعم والإشراف الداخلي).

وأشار إلى أن هناك جهات عديدة تحملت المسؤولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كي تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور في جميع القطاعات بشكل عام وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكد سعفان ضرورة نقل الأفكار الجادة في التدريب مع باقي الشركات في جميع القطاعات؛ للمساهمة في تطوير ملف التدريب في مصر، مرحبًا بجميع الشركات التي تود أن تسهم في تطوير هذا الملف.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال من خلال توفير تدريب مناسب لهم، كي يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريباً حقيقيا وجادًا.​