شقق وأراضٍ.. "الإسكان" تعلن خطتها في العاصمة الإدارية والصعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، طرح المرحلة الثانية من وحدات الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، نهاية الربع الأول من 2019، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل 2048 وحدة، نفس عدد الوحدات بالمرحلة الأولى.

وقال عمارة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنه من المقرر بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية بعد 4 شهور، والتي جرى طرحها العام الماضي بسعر 11250 جنيهًا للمتر، مؤكدا تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لمشروعات المرافق فقط، وأن المستهدف ترفيق 7 آلاف فدان بالمدن الجديدة.

وأضاف أنه بحلول نهاية العام الجاري، يجرى الانتهاء من ترفيق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية وتوصيل وتشغيل مشروعات الغاز والكهرباء والصرف والمياه، لافتًا إلى توصيل المياه من مدينة العاشر، وجاري توصيل مياه من القاهرة الجديدة.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: "جرى الانتهاء من محطات تحلية بسعة 150 ألف متر مكعب في اليوم في العلمين الجديدة، والانتهاء من مرافق العلمين الجديدة نهاية العام الجاري".

وأعلن أن الهيئة، تخصص قطع أراضٍ في مدن الصعيد بالأمر المباشر بداية من 10 أفدنة وحتى ألف فدان، قائلا: "ننتظر طلبات المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم بأي مدينة في الصعيد".

واستطرد: "تم البدء في تنفيذ حي جاردن سيتي الجديد بالعاصمة الإدارية على مساحة تقارب 1000 فدان، باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من أول وحدات فيه منتصف 2020".

وأضاف عمارة، أن حي جاردن سيتي الجديد، يضم مجموعة من الوحدات السكنية المختلفة من فلل وأبراج سكنية يتجاوز طول الواحد منها 25 طابقًا، وعمارات يتراوح ارتفاع الواحدة منها ما بين 5 أدوار و7 أدوار.