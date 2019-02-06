"الجمعيات الأهلية": ختان الإناث جريمة بشعة ضد الطفلة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

طالب الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بعدم التسامح مطلقا مع ختان الإناث، مؤكدا أنه جريمة بكل ما تحمله المعاني وصورة بشعة ضد الطفلة المصرية.

وأوضح عبدالقوي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، أن القانون المصري جرم المشكلة لكنها ليست كافية بل تحتاج إلى الردع وتغلبظ العقوبة ضد مرتكيبيها في حق الطفلة المصرية، وللأسف تظهر هذه المشكلة عندما يحدث للفتاة موت أو نزيف.

وأوضح أن الأزهر والكنيسة حرما ختان الإناث بكل المقايسس ولﻷسف هذه المشكلة ما زالت منتشرة في المجتمع، حيث تذهب الأسرة بالطفلة إلى الطبيب او الداية لقطع جزء من الطفلة أوجده الله فيها، مؤكدا أن الختان ليس علما يدرس في الطب وليس موجودة في الدين بشئ.

وتابع: "لم نجد في التاريخ أو الحضارة الفرعونية ختان الإناث والطب رسالة وأمانة ومصداقية، لكن للأسف أصبحت عملية ختان الإناث تهدف للربح دون النظر للطفلة وتحتاج للردع".

ونوه إلى أن ضرورة تضافر الجميع بالتوعية وتغيير المفاهيم والخطاب الديني، وعلى نقابة الأطباء معاقبة الأطباء المخالفين وتطبيق القانون بصرامة، مشددا على أهمية المبادرات الحكومية والمجتمعية للتوعية بجريمة ختان الإناث والعمل على أن مصر خالية من ختان الإناث قريبا.