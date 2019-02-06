برلماني يطالب رئيس الوزراء بحصر المباني الآيلة للسقوط

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة في كل محافظة لحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أي حوادث جديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن أخرى بديلة.

وقال إدريس، في طلبه: "مسلسل انهيار العقارات في مصر أصبح عرضًا مستمرًا والمسئولين في غيبوبة، والخاسر الوحيد هو المواطن البسيط الذي لا حول له ولاقوة، ولم يعد مقبولًا أن تتحرك الجهات المعنية بعد الوقوع الكارثة".

وشدد إدريس، على أن الفساد في المحليات هو أهم أسباب انهيار العقارات، فالمحليات مليئة بالغش والتدليس والتلاعب، وغض الطرف عن تنفيذ قرارات الإزالة بحق العقارات الآيلة للسقوط.

وتابع عضو مجلس النواب: "فساد المحليات له دور كبير في تعطيل قرارات الإزالة، كما تتسبب الإدارات المحلية بالمحافظات والمكاتب الهندسية التابعة لها في تعطيل إصدار التراخيص للمواطنين في حالة البناء وتتقاعس عن دورها".

وشهدت محافظة الأقصر، منذ ساعات، انهيار عقار في شارع يوسف حسن، أسفر عن وفاة طفلين وسائحة ألمانية، وإصابة 10 آخرين تصادف مرورهم أثناء الحادث.