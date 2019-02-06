"الإسكان" تعلن مهلة للمُتخلفين عن استلام أراضي "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، منح المواطنين المُتخلفين عن استلام قطع الأراضى المُخصصة لهم بجميع أحياء مشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج في المدينة، مهلة شهرًا؛ لاستلام الأراضي المُخصصة لهم.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان، اليوم، أنه في حالة عدم الالتزام باستلام قطعة الأرض خلال المهلة المُحددة، يُعتبر عدولاً عن التخصيص، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية.