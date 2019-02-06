انخفاض 11 درجة.. طقس مُمطر "شديد البرودة ليلًا" اليوم

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود طقس معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وسقطت الأمطار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على عدد من محافظات الجمهورية في الوجه البحري والصعيد. وشهدت قرى ومدن محافظة سوهاج، أمطار خفيفة خاصة بالمنطقة المتاخمة للجبال، حيث تسببت في إعاقة حركة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة بدائرة المحافظة، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى بمختلف المراكز.

وكان طقس أمس الثلاثاء، شهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث وصل إلى 31 درجة في القاهرة والصغرى 16، وفي طنطا "15- 30"، والإسماعيلية "13- 31"، وسوهاج "14- 32"، وأسوان "17- 34"، وأبوسمبل "17- 35".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 14 18

مطروح 08 19

السلوم 08 18

سيوة 07 19

بورسعيد 14 19

دمياط 14 18

الزقازيق 14 19

الاسماعلية 15 20

السويس 14 20

العريش 16 21

رفح 15 22

رأس سدر 14 22

نخل 13 25

نويبع 17 26

طابا 16 25

كاترين 08 18

الطور 20 26

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 18 28

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 20

المنيا 11 20

أسيوط 11 22

سوهاج 13 25

قنا 15 30

الأقصر 15 30

أسوان 16 33

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 13 26

شلاتين 20 27

ابو رماد 21 26

راس حدربة 21 25

حلايب 19 26