حدث ليلًا| البرلمان يوافق على طلب تعديل الدستور.. وترامب يتحدى العالم في "خطاب الفجر"

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابعة فجرًا- بتوقيت القاهرة- وسقوط أمطار على محافظات الجمهورية، وإعلان البرلمان موافقته على تطلب تعديل الدستور.

وجاءت الأحداث كالآتي:

السيسي: نعتز بمبادرات حاكم الشارقة الداعمة لمصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

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ترامب عن الجدار الحدودي: سأبنيه بنفسي لو رفض الكونجرس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يجرى حاليًا ضده "تحقيقات سخيفة" من بعض الأحزاب، مشددًا على أهمية أن الاتحاد بين كافة النخب السياسية لهزيمة أي عدو في الخارج.

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وكيل "النواب": البرلمان وافق شكلًا وموضوعًا على مقترح التعديلات الدستورية

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنهم يسيرون في مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة طبقا للإجراءات القانونية وفق لائحة مجلس النواب، والدستور.

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برلماني: الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون مجمعًا

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون مجمعًا على كل التعديلات التي ستقر في البرلمان وليس على كل مادة على حدة، ومن بين التعديلات المقترحة على الدستور استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية وزيادة حصة المرأة في البرلمان لتصل إلى 25% من المقاعد.

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"تشمل 21 مادة".. ننشر تقرير اللجنة العامة للنواب عن تعديل الدستور

حصل مصراوي، على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بخصوص التعديلات الدستورية المقترحة التي تقدم بها أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.

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وزير التعليم: إجراء الاختبار التجريبي الثاني لـ"أولى ثانوي" إلكترونياً

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستبدأ توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، اعتبار من الأسبوع المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

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وزير التموين: الدعم النقدي المشروط الحل للحفاظ على دعم الخبز

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم وضع نظم معلومات، لإدارة البطاقات التموينية، وسيكون المواطن هو المتحكم فيها قبل 30 يونيو القادم، وليس المكتب أو شركة الطباعة، قائلا: "كنا نحتاج تأمين للبيانات وتم الانتهاء منها".

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البابا فرانسيس في برقية للسيسي: صلاتي لشعب مصر

أرسل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، أمس الثلاثاء، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب انتهاء زيارة وصفت بـ"التاريخية" لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت 3 أيام.

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وزيرة السياحة توجه بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة كأس الأمم الأفريقية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أمس الثلاثاء، اجتماعها الأول مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية المنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

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لمكافحة الجرائم الإرهابية.. "تشريعية النواب": إلزام هذه السيارات بتركيب أجهزة تتبع

قال النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه وفقًا لتعديلات قانون المرور سيكون تركيب جهاز تتبع إلزاميًّا في جميع سيارات الدفع الرباعي والسيارات السياحية التي تزيد على 14 راكبًا.

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إنقاذ شاب بعد حبسه ١٠ سنوات داخل منزل مهجور بالغربية

أنقذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، شابًا حبسته والدته أكثر من ١٠ سنوات، داخل منزل مهجور، داخل قرية سجين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية منذ أن كان عمره ٧ سنوات.

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متحدث الرئاسة: مصر ستقدم خطة طموحة لتنمية إفريقيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه لأول مرة ستنعقد القم الإفريقية للحديث عن تنمية القارة والنهوض بالشباب والخدمات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تطورًا إيجابيًّا كبيرًا في مستقبل القارة السمراء التي كانت تناقش في السابق الحروب والصرعات فقط.

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"الطيران" تنفي محاولة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة

نفى الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، ما تردد عن محاولة اختطاف طائرة سودانية في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم.

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"استهلاك الكهرباء والمحمول".. 8 مؤشرات لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع عددًا من القواعد لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، والتي سيتم عرضها على البرلمان، قبل إقراراها.

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بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بنسبة نجاح 70.6%

حصل "مصراوي" على نسخة من نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية في محافظة المنيا.

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حزب الأمة السوداني: اعتقال ابنة المعارض صادق المهدي

أعلن حزب الأمة السوداني، اعتقال السلطات، الأمين العام للحزب، سارة نقد الله، وأم سلمة، ابنة المعارض الصادق المهدي، والقيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه، والمحامي والناشط الحقوقي البارز نبيل أديب، إلى جانب عدد آخر من النساء والرجال.

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رئيس حكومة الوفاق الليبية: لاحل عسكري للأزمة في البلاد

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج، أنه لاحل عسكري للأزمة في بلاده.

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الجيش العراقي: نسيطر على كل أراضينا ولا يوجد شبر لدى داعش

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، أمس الثلاثاء، أن الجيش فرض سيطرته على كل الأراضي العراقية ولا يوجد شبر لدى تنظيم " داعش" الإرهابي.

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الرئيس الفنزويلي يصف إرسال المساعدات الأمريكية إلى بلاده بالـ"مسرحية سياسية"

وصف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إرسال المساعدات الأمريكية إلى بلاده بأنه "مسرحية سياسية".

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مصادر: ألمانيا تعد الناتو بزيادة نفقاتها الدفاعية

وعدت الحكومة الألمانية حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة نفقاتها الدفاعية.

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وصول قافلة من مئات المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية

وصلت قافلة تتكون من حوالي 1700 مهاجر من أمريكا الوسطى إلى مدينة "بيدراس نيغراس" المكسيكية الحدودية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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