​وكيل "النواب": البرلمان وافق شكلًا وموضوعًا على مقترح التعديلات الدستورية

(مصراوي):

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنهم يسيرون في مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة طبقا للإجراءات القانونية وفق لائحة مجلس النواب، والدستور.

وأكد وهدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "MbC مصر"، أمس الثلاثاء، أن اللجنة العامة وافقت شكلا وموضوعا على التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مضيفًا أن اللجنة العامة تعد تقريرا كاملا بجميع التعديلات الدستورية لتُطرح علي الجلسة العامة 17 فبراير الجاري.

وأضاف: "التعديلات التي تم عرضها سيتم مناقشتها في الجلسة العامة، ولن تتم إضافة أي بنود آخرى، لكن يحق للمجلس تعديل الصياغات فقط".

واستطرد: "المجلس سيحيل في الـ 17 من فبراير الجاري التعديلات والتوضيح والمبررات الدافعة للتعديلات، لتتم مناقشتها وفتح حوار مجتمعي علي مدار 60 يوما لتعود لجلسة عامة بالمجلس مرة أخرى، يتحدث خلالها 20 نائبا نصفهم من الموافقين على التعديلات والنصف الآخر من المعارضين لها، وإلى أن تحدث الموافقة من الجلسة العامة بالبرلمان تظل النصوص المطروحة حاليا غير نهائية، حتي يوافق عليها البرلمان ويحيلها إلى رئيس الجمهورية ليدعو لاستفتاء عام".

وأوضح أن جلسات الجوار المجتمعي ستكون في حالة انعقاد دائم ومعلنة.