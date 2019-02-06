اليوم.. أمسية ثقافية للشاعر فاروق جويدة على مسرح الأوبرا

القاهرة - مصراوي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الأربعاء، أمسية ثقافية للشاعر الكبير فاروق جويدة، على المسرح الصغير، وذلك في إطار نشاط الأوبرا الثقافي والفكري.

ويلقي الشاعر فاروق جويدة خلال الأمسية، نخبة من أهم قصائده إلى جانب مختارات من أحدث إبداعاته.

يذكر أن الشاعر فاروق جويدة، ولد في محافظة كفر الشيخ عام 1946 وتخرج في كلية الآداب قسم الصحافة عام 1968، وبدأ حياته العملية محررا بالقسم الاقتصادي بجريدة الأهرام ثم سكرتيرا للتحرير وحاليا يشغل منصب رئيس القسم الثقافي.

ويعد "جويدة"، أحد الأصوات الشعرية الصادقة والمميزة في حركة الشعر العربي المعاصر ، نظم كثيرا من ألوان الشعر ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء بالمسرح الشعري، وتم ترجمة بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والفرنسية والصينية، وتناولت مجموعة من الرسائل الجامعية في مصر والوطن العربي نخبة من أعماله الإبداعية.