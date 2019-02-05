"بدء التوزيع 11 فبراير".. وزير التعليم يشرح نظام الثانوية الجديد باستخدام "التابلت"

كتبت-ياسمين محمد:

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، حوارا مفتوحا مع مجموعة من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة وتوضيح آليات العمل بـ"التابلت" وكيفية الحصول عليه والأهداف الأساسية لنظام التعليم الجديد، ومضمون المحتوى على بنك المعرفة، والإجابة على تساؤلاتهم ومخاوفهم ومقترحاتهم عن النظام الجديد.

وبحسب بيان صحفي، أكد شوقي أن الهدف الأساسي للوزارة هو تقديم خدمة تعليمية مرتفعة المستوى؛ لكي يصبح مستقبل الطلاب أكثر إشراقا وتميزا ومواكبا لتطورات العصر الحديث.

وتحدث شوقي، إلى الطلاب موضحًا رحلته مع التعليم منذ صغر سنه وحتى الآن، وما حدث له من نقلة حضارية فى طريقة التعليم عندما انتقل إلى التعليم خارج مصر أثناء حصوله على المنحة الدراسية لدراسة الماجستير، مشيرا إلى أهمية فهم ما نتعلمه وتطويعه للاستفاده منه فى الحياة.

وأوضح أن الوزارة حريصة على حماية أبنائها الطلاب من مأساة الحفظ والتلقين، وأن تعادل الشهادات التى تحصلون عليها بالشهادات الدولية وتكون بنفس مستوى الجودة.

وأضاف شوقى أنه متأكد أن كل الطلاب هذا العام سوف يثبتوا صحة رؤية النظام الجديد وأنهم سيكتشفون بأنفسهم مهاراتهم وادواتهم بالتعلم الجيد.

وأعلن وزير التعليم بدء تسليم "التابلت" مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بداية من 11 فبراير الجاري.

وقدم شرحا تفصيليا لكيفية الحصول على "التابلت" وطريقة استخدام المحتوى الموجود على بنك المعرفة.

كما تحدث شوقي عن الهدف من الامتحان التجريبي وطريقة التقييم الجديدة وهو فهم موضوعات المنهج جيدا وليس حفظها، والاستمتاع بالتعلم، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت مجموعة من الأفلام والفيديوهات التعليمية تم وضعها على التابلت؛ لتساعد الطلاب على الفهم الصحيح والتعمق فى المادة العلمية، مضيفا أن الغرض من الامتحان على "التابلت" هو منع الغش والظلم وعدم تدخل المعلم فى وضع الامتحان أو تصحيحه، وأنه ليس هناك احتمال واحد فى المليون للغش أو ضياع الورق كما كان فى الماضى.

واستطرد شوقى قائلا للطلاب: "أنتم جيل محظوظ لأنكم تشهدون مراحل تطوير التعليم الجديدة، وأن النظام الجديد يسمح لكم بالحصول على شهادات دولية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، والتابلت يتيح لكم فرصة الدخول على بنك المعرفة والذى بدوره سوف يرافقكم حتى الإنتهاء من المرحلة الجامعية".

وقال شوقى إن المحتوى التعليمى على التابلت مترجم باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه يوجد بالمدارس إنترنت فائق السرعة يقدر بحوالى 100 ميجابايت ومعد بالألياف الضوئية، وأن كل مدرسة بها السيرفر الخاص بها عليه المحتوى التعليمى كاملا، تحسباً لوقوع أي خطأ فى شبكة الإنترنت، والدخول على بنك المعرفة مجانا، وسيجري توفير شاشات بالفصول ليعرض عليها المعلم الأفلام الخاصة بمحتوى المواد الدراسية، مشيرا إلى أن المطلوب من الطلاب فقط هو الحصول على 50% فى نهاية هذا العام للانتقال للعام التالى.

وأجاب شوقي على أسئلة طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، ومنها أنه جاري الآن تدريب المعلمين على استخدام الأجهزة والمحتوى التعليمي عليها وأساليب تدريس مختلفة واستراتيجيات جديدة للتعلم، مؤكدا أن تدريب المعلمين مستمر طوال العام لأن الاستجابات متفاوتة، وأيضا تدريبهم على طريقة وضع الامتحان بنظام التقييم الجديد، وأن الزمن المحدد للامتحان سيعاد النظر به ليصبح مناسبا للإجابة على كافة الأسئلة.

كما وعد شوقى بدراسة مقترحات حول محتوى المناهج وكميتها.

وقال إن الإمتحانات توضع على أسس نواتج التعلم أي ما تعلمناه وفهمناه من المواد الدراسية، وعندما نحب الموضوعات التى ندرسها سوف نتعمق فيها ونتطلع على كل جديد بها وليس الارتباط بالمنهج فقط.

و أجاب شوقى على سؤال لطالبة عن العلاقة بين الطالب و"التابلت" والمعلم بأن هذا المشروع يعطي الفرصه لمن لديه الموهبه وحب التعلم، وأما باقى المنظومة مع الوقت سوف تنضبط لأن دور المعلم تغير فعليا وأصبح المعلم ليس المصدر الوحيد للمعرفة، ولابد على كل المعلمين أن يطورا من آدائهم وإلا سيفقدوا دورهم التقليدى.

وفى استفسار لطالب آخر عن المواد التى تدرس باللغة العربية رغم أن الطلاب يدرسون بالإنجليزية، أجاب شوقى أن الطالب الذى يدرس بالإنجليزية سوف يمتحن بها ومن يدرس بالعربية سوف يمتحن بها، على أن يكون مستوى الترجمة فى الامتحانات صحيح وجيد .

وأضاف شوقى أن الوزارة تعد الآن مجموعة من الفيديوهات عن كيفية استخدام "التابلت" وكيفية الحصول عليها ووثيقة التأمين الخاصه به، مؤكدا أن طالب الصف الأول الثانوى لهذا العام سيمتحن 8 امتحانات بالصف الثاني والثالث الثانوي القادمين ويحصل على أفضل درجات بأربعة امتحانات، منهم وتحدث أيضا عن أهمية التعلم طوال العمر وأن الإنسان لا يتوقف عن التعلم حتى بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وأنه بحصول الطالب على "التابلت" هذا العام سوف يعطيه حق الاختيار والقرار الصحيح الخاص بالتعليم، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق والمستقبل المشرق.