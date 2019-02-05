مايا مرسي تشارك في تكريم فتيات عربيات في يوم المرأة العربية

كتبت : نور العمروسي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء في احتفالية منظمة المرأة العربية بيوم المرأة العربية، والذى يوافق الأول من فبراير من كل عام احتفالا وتكريما لها في كل البلاد العربية وتقديرا لجهودها وعطاءها في مسيرة التقدم والتنمية، واعترافا بحقوقها، والمساهمة فى الإسراع بعملية النهوض بالمرأة وتغيير أوضاعها.

ورفعت مرسي علم مصر على واجهة مقر منظمة المرأة العربية، وسط عزف النشيد الوطنى المصري.

وشهدت الاحتفالية رفع أعلام الدول العربية الأعضاء بالمنظمة على واجهة المقر الرئيسى للمنظمة، حيث حملت كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة برفقة مندوب دولتها لدى جامعة الدول العربية علم بلادها ورفعه على واجهة مقر المنظمة، يرافقها عزف النشيد الوطنى لكل دولة.

وشهدت الاحتفالية تكريم عددا من الفتيات العربيات المتميزات دراسيا.

شارك في الاحتفال الوزيرة الجزائرية غنية الدالية: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة هيفاء أبو غزالة: الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفير رياض العكبري: المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح: المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة العربية، محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة من ممثلي السفارات العربية.