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    أصيب بإغماء في الجو.. "مصر للطيران" تطمئن على الطفل آدم

    07:27 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
    أصيب بإغماء في الجو.. "مصر للطيران" تطمئن على الطفل آدم

    مصر للطيران

    القاهرة - مصراوي:

    تابعت شركة "مصر للطيران"، ممثلة في مكتبها بأثينا، حالة الطفل آدم، أحد ركاب رحلة الشركة رقم MS845 المتجهة إلى الجزائر، يوم الجمعة الماضي، والتي قرر قائد الرحلة الهبوط في مطار أثينا باليونان، لإنقاذ الطفل بعد إصابته بالإغماء وإسعاف طاقم الضيافه له.

    وزار وائل إكرام، مدير مكتب "مصر للطيران" بأثينا، الطفل في المستشفى، للاطمئنان على حالته، وقدم له هدية تذكارية، وأبلغه بقرار إدارة الشركة، بتحمل تكلفة سفره وأسرته على خطوط شركة طيران أخرى بعد شفائه، لنقله من أثينا إلى الجزائر متمنين له الشفاء العاجل، وفقا لبيان صادر عن "مصر للطيران".

    مصر للطيران الجزائر مطار أثينا اليونان

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