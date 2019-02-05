​حاكم الشارقة: مصر صاحبة دور ثقافي كبير.. وعملت صحفياً في بداية حياتي

كتب مصطفى علي:

أعرب الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، عن سعادته بتواجده بمقر نقابة الصحفيين، قائلًا: "يسعدني أن أكون معكم في بيت الصحافة المصرية فمصر صاحبة دور ثقافي وتنويرى مهم".

وافتتح الشيخ سلطان القاسمي، اليوم الثلاثاء، معهد التدريب والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين المصريين.

وأضاف القاسمي أن معهد التدريب مجهز على أعلى مستوى، ونأمل أن يساهم المعهد في تعليم الصحفيين كل فنون المهنة ومساعدتهم على الالتزام بمبادئ المهنة.

وكشف القاسمي، أنه عمل صحفيا في بداية حياته قبل أن يمارس عملا سياسيا، ومن هنا جاء اهتمامه الخاص بالثقافة ودعمها على مختلف الأصعدة.

وفي النهاية، سلم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين درع النقابة للشيخ سلطان القاسمي تقديرا له على دعمه للنقابة.