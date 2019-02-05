  • عاجل:مباشر الشوط الأول.. الأهلي 2 - 0 إنبي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    ​حاكم الشارقة: مصر صاحبة دور ثقافي كبير.. وعملت صحفياً في بداية حياتي

    07:17 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
    ​حاكم الشارقة: مصر صاحبة دور ثقافي كبير.. وعملت صحفياً في بداية حياتي

    الشيخ سلطان القاسمي ونقيب الصحفيين

    كتب مصطفى علي:

    أعرب الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، عن سعادته بتواجده بمقر نقابة الصحفيين، قائلًا: "يسعدني أن أكون معكم في بيت الصحافة المصرية فمصر صاحبة دور ثقافي وتنويرى مهم".

    وافتتح الشيخ سلطان القاسمي، اليوم الثلاثاء، معهد التدريب والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين المصريين.

    وأضاف القاسمي أن معهد التدريب مجهز على أعلى مستوى، ونأمل أن يساهم المعهد في تعليم الصحفيين كل فنون المهنة ومساعدتهم على الالتزام بمبادئ المهنة.

    وكشف القاسمي، أنه عمل صحفيا في بداية حياته قبل أن يمارس عملا سياسيا، ومن هنا جاء اهتمامه الخاص بالثقافة ودعمها على مختلف الأصعدة.

    وفي النهاية، سلم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين درع النقابة للشيخ سلطان القاسمي تقديرا له على دعمه للنقابة.

    الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة نقابة الصحفيين عبد المحسن سلامة

    الخبر التالى:

    ترامب: سنبني "جدارا بشريا" على الحدود مع المكسيك إذا لزم الأمر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان