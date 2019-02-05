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    بالصور.. إصابة 20 شخصًا في حريق بالفيوم

    07:09 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
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    الفيوم - حسين فتحي:

    أصيب ٢٠ مواطنًا باختناقات بعد احتراق جراح خاص ببرج المدينة المنورة في مدينة الفيوم، جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.
    وأكدت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه جرى حجز بعض الحالات بالعناية المركزة، وحالات أخرى يتم علاجها في قسم الاستقبال.

    بدأت الواقعة عندما شب حريقًا في سيارة ملاكي مملوكة لابن صاحب العقار، وانتقلت لسيارة أخرى، ما تسبب في انتشار الحريق
    وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها للأدوار العليا.
    وانتقل لموقع الحادث، اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، واللواء خالد شلبي مدير الأمن.

    مستشفى الفيوم حريق جراج حالات اختناق

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