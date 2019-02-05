السيسي: نعتز بمبادرات حاكم الشارقة الداعمة لمصر



كتب - محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالشيخ سلطان بن محمد القاسمي في بلده الثاني مصر، مؤكداً ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخي ومصير مشترك، كما أكد الرئيس اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر والتي تؤكد ما يكنه سموه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.

ومن جانبه وجه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الشكر للرئيس السيسي، والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ما تحظى به مصر وشعبها من مكانه لديه.

وأشاد القاسمي بدور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.