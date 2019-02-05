"البحوث الإسلامية": إقبال كبير على جناح الأزهر في ختام معرض الكتاب

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن إصدارات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب شهد إقبالاً كبيراً من جانب رواد المعرض؛ للحصول على أكبر عدد من تلك الإصدارات، والتي تباين تصنيفها ما بين قضايا فكرية، ومعالجة علمية للمشكلات الأسرية والاجتماعية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك مجموعة من إصدارات الأزهر في معرض الكتاب تحظى بإقبال كبير جداً منها سبعة إصدارات هادفة، وتعالج قيم مجتمعية مهمة، فضلاً عن ورش العمل التي تعمل على تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال.

وأوضح عفيفي أن جناح الأزهر شهد حضوراً قوياً من جانب جمهور معرض الكتاب لما يقدمه من محاضرات توعوية وندوات تثقيفية هادفة منذ بداية المعرض وحتى نهايته، فضلاً عن عروض بانوراما الأزهر في نسختها الجديدة، والتي تحكي تاريخ الأزهر الشريف ودور علمائه الأجلاء في مجال الدعوة والتوعية، فضلاً عن مواقفهم الوطنية على مر العصور والأزمنة.