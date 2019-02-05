"تعليم الجيزة": أكثر من 5 آلاف طالب شاركوا في "متميزة يا جيزة"

كتب- إسلام ضيف:

شهدت مبادرة "متميزة يا جيزة" التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تحت رعاية المحافظ لطلاب المدارس خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، مشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة بالأنشطة الفنية والثقافية الرياضية التي تتيحها المبادرة للطلاب بمختلف الإدارات التعليمية.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أشاد محافظ الجيزة بالمستوى الذي وصفه بـ"الهائل" الذي ظهر عليه الطلاب في مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والإبداعية، موجههًا بضرورة تنمية قدراتهم والعمل على رفعها ودعمها للحفاظ على مواهبهم.

وقال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إن المبادرة مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، وتم تنظيم زيارات للطلاب للمعرض الدولي للكتاب للاطلاع على الكتب والقراءة وتنمية قدراتهم الثقافية.

ولفت حجازي إلى الطلاب والمدرسين شاركوا في ورش العمل الخاصة بالفرق الموسيقية وأثنى على الأداء المتميز لهم، مؤكدًا أن إدارات "كرداسة، وجنوب الجيزة، والهرم" التعليمية شهدت إقبالًا كبيرا من الطلاب على الأنشطة الموسيقية والرياضية.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه تم الوقوف على الاستعدادات النهائية لختام المبادرة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، ويجرى تسليم الطلاب الفائزين في المسابقات والأنشطة المختلفة جوائز لتحفيزهم على مواصلة التفوق الرياضي والفني.