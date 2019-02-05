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    آية الأبنودي تلقي قصيدة من تأليف "الخال" بمعرض الكتاب

    04:26 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
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    تصوير- محمود بكار:

    كتب - محمود مصطفى:

    ألقت آية الأبنودي، كريمة الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، قصيدة من "جوابات حراجي القط لزوجته فاطمة احمد عبدالغفار"، بمعرض الكتاب عصر الثلاثاء.

    وقالت الإعلامية نهال كمال زوجة عبدالرحمن الأبنودي، إن الشاعر الراحل كان يقول لها دائما إنها هي "فاطمة أحمد عبدالغفار".

    وأضافت خلال كلمتها في ندوة "عبدالرحمن الأبنودي" التي عقدت عصر الثلاثاء، بمعرض الكتاب، أن جوابات حراجي القط كتبها الشاعر الراحل بعد أن تم الإفراج عنه مباشرة.

    فيما ألقى أحد الفنانين الشباب بعض الأغنيات من تأليف الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي.

    آية الأبنودي معرض الكتاب عبدالرحمن الأبنودي نهال كمال
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