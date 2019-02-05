متحدث "النواب": الرئيس السيسي يهدف زيادة فرص العمل ومكافحة الفقر

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن القضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، لها أهمية كبيرة،

خاصة فيما يتعلق بآخر مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية عام 2018 وكذلك استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف "حسب الله"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي هدفه الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تحسين مستوى معيشة الشعب المصري خاصة الفقراء والبسطاء من المواطنين مشيدا بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالعمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي ما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل.

وتابع، أن تكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التي من شأنها الحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة في صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر، وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية، خاصة أنها تعد من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة التي تهدف الدولة إلى تحقيقها وطالب الدكتور صلاح حسب الله من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وحذر متحدث البرلمان، من استمرار معدل الزيادة السكانية لخطورتها وآثارها الخطيرة والسلبية على مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة بجميع أنحاء البلاد.