"محلية النواب" تفتح ملف أزمات تلوث وانقطاع المياه بالإسكندرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ما حدث في الإسكندرية من انقطاع للمياه على معظم المناطق بدون سابق إنذار أو تحذير من الانقطاع وتكرار ما حدث بالعام الماضي، في نفس التوقيت، والإجابات من المسؤولين نفس الإجابات السابقة والمتعلقة بالسدة الشتوية، وانخفاض معدلات المياه بالترعة وكأن كل ذلك يحدث فجاه وبدون سابق إنذار.

وأوضحت النائبة إلهام المنشاوي، جاء ذلك في اجتماع الثلاثاء، أن نقطة المياه تساوي حياة ولذلك لا يجوز أن نستهين بحياة المواطنين إطلاقا، خاصة أنه إبان الاستحمام من جانب المواطنين كانت هناك شكوى بحدوث تهيج بالجهاز التنفسي وحرقان بالعين، نتيجة هذه المياه قبل انقطاعها، مؤكدة أن المواطن لا يجوز أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة إطلاقا.

من ناحيته قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن هذه المشكلة لا تخص محافظة بعينها وإنما تخص المجتمع ككل، ولا يجوز الصمت عليها إطلاقا من جانب مجلس النواب، مشيرا إلي تكرارها بمختلف المحافظات قائلا:" الأمر أكبر من انقطاع المياه في أن المياه لو موجوده بتكون ملوثه والناس بتشرب مياه ملوثه"، مطالب الحكومة بوضع تصور للتغلب علي هذه الإشكاليات حرصا علي مصلحة المواطن.

وقال النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب:" إزاي المياه تنقطع...ولما تكون موجوده تكون ملوثة"، مشيرا إلي أن المواطن المصري بهذه الطريقة مهدور حقه في المياه، لأنها مشكلة في كل المحافظات ومن ثم لابد أن تكون الحكومة واعية لذلك"، متسائلا عن إدارة الأزمات بالإسكندرية تجاه هذه الإشكالية المتعلقة بالانقطاعات. قائلا:" المواطن الغلبان يلاقيها من ناحية الانقطاع ولا تلوث المياه.. والحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن ذلك".

من جانبه قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب: "الموضوع كبير وأكبر مما يتخيله البعض، خاصة أن البلاوي التي يعاني منها المواطنين الآن نتيجة المياه الملوثة، والتي توجه للمواطنين بدون أي مسؤولية من الحكومة"، متابعًا: "وزارة الإسكان عليها مسؤولية كبيرة بخصوص تلوث المياه".

وتابع الشرقاوي: "الإسكندرية والبحيرة يشربوا مياه صرف صحي من ترعه المحمودية بسبب محطات الصرف التي تلقي مصارفها على هذه الترعة"، مشيرا إلى معدل 4 ملايين متر مكعب صرف صحي يتم إلقاؤها في ترعة المحمودية التي يشرب منها أهالي الإسكندرية والبحيرة وجزء من محافظة الغربية".