الحجر الصحي يتابع ركاب أفريقيا وأمريكا الجنوبية بسبب الحمى الصفراء وشلل الأطفال

كتب- طه عبيد:

تلقت سلطات الحجر الصحي، بمطار القاهرة الدولي، منشورا من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، بشأن تطعيم القادمين من 32 دولة أفريقية، و13 دولة بأمريكا الجنوبية بسبب انتشار الحمى الصفراء وشلل الأطفال، وذلك للأطفال من سن 9 أشهر وأكثر.

ذكر المنشور ضرورة وجود شهادة صحية سارية من الركاب القادمين من دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا، على أن تسري التعليمات على الركاب القادمين "ترانزيت" من دول متأثرة بالحمى الصفراء ولكنهم مكثوا في مطارات لأكثر من 12 ساعة في دولة موبوءة بالحمى الصفراء، وفي حال عجز المسافر عن إحضار شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء، يتم الإبقاء عليه بالحجر الصحي إلى أن تصبح الشهادة سارية، وذلك بعد مرور 10 أيام من تاريخ إصدار الشهادة وحتى 6 أيام "فترة حضانة المرض".

تضمن المنشور السماح للمسافرين الذين بحوزتهم شهادة إعفاء من التطعيم ضد الحمى الصفراء صادرة من مكتب دولي مع تحرير كارت صحة عامة ومتابعته بمحل إقامتهم لمدة 6 أيام.

وأكد المنشور أن الدول المتأثرة بمخاطر إنتقال الحمي الصفراء هى: "إثيوبيا- إريتريا- السنغال- السودان- الصومال- الكونغو- النيجر- انجولا- أوغندا- بنين- بوركينافاسو- بورندي - تشاد- توجو- تنزانيا- جنوب السودان- جمهورية أفريقيا الوسطي- سيراليون- رواندا- زامبيا- غانا- غينيا- غينيا بيساو- غينيا الاستوائية- كوت ديفوار- كينيا- ليبيريا- مالي- موريتانيا- نيجيريا".

وشدد المنشور على ضرورة مراقبة المسافرين القادمين من دول أمريكا الجنوبية بسبب شلل الأطفال وهم: "البرازيل- الأرجنتين- الاكوادور- البارجواي- بنما- بيرو- ترنداد وتاباجو- جويانا- جيانا الفرنسية- سورينام- فنزويلا- كولومبيا".