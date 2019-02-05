الأوقاف: 96 مليون جنيه تكلفة فرش المساجد سنويا

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن التكلفة المخصصة لفرش المساجد سنويا تبلغ 96 مليون جنيه، منها 36 مليونًا مخصصة لفرش المساجد في الموازنة، و60 مليونًا تسددها الوزارة من مواردها الذاتية، لأن الميزانية المخصصة غير كافية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثا؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن إحلال وتجديد المساجد وخاصة محافظة البحيرة.

وقال "طايع": "بالنسبة لفرش المساجد الكمية تخرج من المصنع في حدود الميزانية المخصصة في موازنة الدولة وهي 36 مليون جنيه، وهي غير كافية، وندعم من الموارد الذاتية بمبلغ 60 مليون جنيه، ليصبح إجمالي التكلفة 96 مليون، ولا تكفي، ونتعاون مع النواب ونستجيب لطلباتهم بفرش المساجد وغيرها، حتي يستطيع النائب تقديم خدمات لأهالي دائرته".

من جانبه، أشار المهندس مجدي أبوعيد، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية، إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلي ارتفاع تكلفة الإحلال والتجديد في المساجد، والوزارة تسعي بقدر الإمكان وفقا للإمكانيات إلى تلبية طلبات إحلال وتجديد المساجد وفقا للأولويات، قائلا: "من فترة كنا بنعمل مثلا 50 مسجد، حاليا العدد أضعاف ويصل إلى نحو 400 مسجد سنويا، وتكلفة المسجد أكثر من 500 ألف جنيه، والميزانية المخصصة لهذا البند 250 مليون، ونضيف لها 100 مليون من الموارد الذاتية".

وبخصوص طلب الإحاطة، قال إن محافظة البحيرة مساحتها كبيرة جدا، وعدد المساجد التي يتم افتتاحها علي مستوي الجمهورية كبير، وفي دمنهور بمحافظة البحيرة تم استلام 23 مسجدا العام المالي الماضي.

من جانبه، أشادت النائبة أماني عزيز وكيل اللجنة الدينية والتي ترأست اجتماع اليوم، والنائب اللواء شكري الجندي - عضو اللجنة، بجهود وزارة الأوقاف خلال السنوات الأخيرة.