"رياضة النواب" توصي بمراجعة عقود لاعبي الكرة لمواجهة التهرب الضريبي

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة المالية بضرورة مراجعة عقود اللاعبين والتأكد من القيمة الحقيقية المذكورة في العقود، التي يجرى تقديمها لاتحاد الكرة ومطابقة الأرقام؛ حتى يتسنى للدولة الحصول على حقها في نسبة الضرائب المفروضة ومواجهة التهرب الضريبي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن تهرب اللاعبين من الضرائب، مقدم من النائب محمد فؤاد، الذي أوضح أن هناك تلاعبًا في عقود اللاعبين، مضيفًا: "أصبح علنيا وليس في الخفاء، ويتضح ذلك إعلاميا بشكل رسمي، لافتا لتداول قيمة عقد أحد اللاعبين الذي قُدر بقيمة 40 مليون جنيه، لكن عند تقديم العقد الخاص به لاتحاد الكرة اتضح أن المبلغ الرسمي قدره 9 ملايين جنيه فقط".

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب عماد سعد حمودة وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تهرب لاعبي كرة القدم من دفع الضرائب الى الدولة.

وقال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن ملف تهرب اللاعبين من سداد الضرائب المقررة عليهم للدولة، يعد إهدارا للمال العام ولا يجوز السكوت عليه، مشيرا إلى تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبي كرة القدم على الدولة في دفع الضرائب ما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويا في هذا الملف.

واستند النائب محمد فؤاد، في طلب الإحاطة المقدم منه، إلى الوقائع التي نشرتها بعض المواقع بشأن تهرب اللاعبين من سداد الضرائب.

وقال ممثل وزارة الشباب والرياضة، خلال كلمته بالاجتماع، إن تهرب اللاعبين من الضرائب، أمر غير قانوني وغير أخلاقي، مشددا على ضرورة الالتزام بقانون الضرائب وخضوع الجميع له.

وعن حالات التحايل، أوضح ممثل الوزارة: "نتمنى أن يكون هناك رادع لذلك، يساعد على جمع الضرائب".

وقال ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن ملف تهرب اللاعبين من الضرائب، من اختصاص مصلحة الضرائب ووزارة المالية والأندية.