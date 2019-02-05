توقيع بروتوكول بين إعداد القادة بحلوان و"النهضة"

كتبت- داليا شبل:

وقع معهد إعداد القادة بحلوان بروتوكول تعاون، مع جامعة النهضة، لنشر فكر الأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف البروتوكول إلى إنشاء مركز لإعداد القادة داخل جامعة النهضة لتطبيق برامج المعهد والتي تشمل: إقامة ندوات، وعقد لقاءات لتدعيم وتنمية الانتماء الوطني، وتمهيدا لاختيار أعضاء أفواج معهد إعداد القادة، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال داخل الجامعة.

وقال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على المعهد، يعد هذا البروتوكول هو باكورة عدة بروتوكولات سيتم توقيعها مع الجامعات الخاصة؛ لإحياء الحياة الطلابية داخل الجامعات الخاصة من خلال إنشاء مراكز لإعداد القادة بداخلها.

وأضافت وزارة التعليم العالي: "يستعد المعهد لتنفيذ أنشطة رياضية في خمس جامعات هي: (الإسكندرية، والسويس، والزقازيق، وسوهاج، وأسوان)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين 11 فبراير الجاري كتجربة أولى هذا العام على أن تعمم على كل الجامعات المصرية اعتبارا من العام القادم".

وتابعت، أنه من المقرر مشاركة وزارة التربية والتعليم بتنفيذ تلك الأنشطة الرياضية في مدارس نفس المحافظات طبقاً لجدول زمني مختلف، ويأتي هذا التعاون من إطار تعزيز العلاقة بين الرياضة والصحة العامة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأنشطة الرياضية تعد أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن توقيع بروتوكولات التغذية بالمستشفيات، وإقامة حملات توعية بالصحة الغذائية.​