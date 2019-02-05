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    قرار وزاري بإزالة التعديات على 137 وحدة لنقابة المهندسين في القاهرة الجديدة

    11:22 ص الثلاثاء 05 فبراير 2019
    قرار وزاري بإزالة التعديات على 137 وحدة لنقابة المهندسين في القاهرة الجديدة

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا إداريًا بإزالة التعديات الواقعة على 137 وحدة سكنية، من الوحدات المملوكة لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، بالعمارات أرقام (46 – 47 – 49 – 50 – 51 – 52)، ضمن مشروع إسكان النقابات بالتجمع الثالث، بمدينة القاهرة الجديدة.

    وأضاف مدبولي، في بيان له اليوم، أنه جرى الاستيلاء على هذه الوحدات بدون سند من القانون، ونص القرار على تنفيذ جهاز المدينة الإزالة بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص.

    وأكد أن وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، ستواصل إزالة جميع أنواع التعديات والمخالفات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.

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