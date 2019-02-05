مدبولي يعتمد تخطيط 3481 فدانًا بـ6 أكتوبر لهيئة المجتمعات العمرانية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصاد اليوم 29، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتماد المخطط التفصيلي لمساحة 3481 فدان تقريبا والتي تقع ضمن مساحة 78198 فدانًا، والصادر بشأنها قرار جمهوري عام 2018 باعتبار الأراضي الواقعة غرب مدينة 6 أكتوبر على الدائري الأقليمي من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشمل القرار على أنه في حالة تعارض الملكيات الخاصة الثابتة لأصحابها مع هذا المخطط يتم نزع ملكيتها وفقا للقواعد القانونية المقررة لهذا الشأن.

وجاء نص القرار على النحو التالي: