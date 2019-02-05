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    نور الطيب تتوج ببطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش

    08:45 ص الثلاثاء 05 فبراير 2019
    نور الطيب تتوج ببطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش

    نور الطيب

    القاهرة - (مصراوي):

    توجت البطلة المصرية نور الطيب، لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالميًا، ببطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

    وفازت الطيب على منافستها تيسني إيفنز بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية من البطولة التي استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 9-11, 11-9.

    وتعتبر بطولة كليفلاند كلاسيك من البطولات التي تصنف بفئة البرونز حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 51 ألف دولار.

    يذكر أن نور الطيب كانت قد تراجعت في التصنيف العالمي لسيدات الايكواش خلال شهر فبراير الجاري من المركز الثالث إلى المركز الرابع.​

    نور الطيب بطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش الاسكواش أمريكا

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