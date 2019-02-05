نور الطيب تتوج ببطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش

القاهرة - (مصراوي):

توجت البطلة المصرية نور الطيب، لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالميًا، ببطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت الطيب على منافستها تيسني إيفنز بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية من البطولة التي استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 9-11, 11-9.

وتعتبر بطولة كليفلاند كلاسيك من البطولات التي تصنف بفئة البرونز حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 51 ألف دولار.

يذكر أن نور الطيب كانت قد تراجعت في التصنيف العالمي لسيدات الايكواش خلال شهر فبراير الجاري من المركز الثالث إلى المركز الرابع.​