"الزراعة": تحصين 288 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية"

كتب - أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجمالي ما تم تحصينه خلال اليومين الماضيين في إطار الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظات.

وأضافت "محرز" لـ"مصراوي"، أن إجمالي عدد رؤوس الماشية التي خضعت للتحصين، بلغ 288 ألف رأس ماشية، لكل من اللقاح الجديد للحمى القلاعية والثلاثي وحمى الوادي المتصدع.

ولفتت محرز إلى استمرار الحملة على مدار الشهر الجاري، مؤكدة استكمال البيانات للوقوف على العدد الحقيقي للحيوانات، لتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات المطلوبة لعمليات التحصين.

وناشدت نائب وزير الزراعة، المربيين بسرعة إجراء عمليات التسجيل والترقيم والتحصين لكافة أنواع الماشية.

وانطلقت الحملة منذ يوم السبت الماضي، لمواجهة العترة الجديدة "سات2 " للحمى القلاعية، بتوفير ما يقرب من 3 ملايين جرعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة.​