رياح وأمطار على جميع الأنحاء.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة سترتفع نهار اليوم الثلاثاء 8 درجات عن المعدل الطبيعي في كل محافظات الجمهورية، لتكون في القاهرة 31 درجة.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن الارتفاع في درجات الحرارة يصاحبة نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة والوجة البحري، ثم بعد ذلك نشاط للرياح مصاحبة لسقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه بداية من غد الأربعاء تنخفض درجات الحرارة لما يقرب من 10 درجات على معظم محافظات الجمهورية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ما يؤدي إلى سقوط امطار على معظم أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن درجة حرارة القاهرة ستكون في النهار 20 وفي الليل 15 درجة.

وأضاف شاهين، أن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل نتيجة للكتل الهوائية القادمة من جنوب السعودية وشمال السودان، وهذه الكتل الهوائية تاتي محملة بحرارتها المرتفعة.

وأشار إلى أن الطقس بداية من مساء الثلاثاء سيكون باردًا بعد أن وصل إلى حد شديد البرودة والصقيع في الأسابيع السابقة، مؤكدا أننا لن نرى صقيعًا في فترات الليل خلال الأيام المقبلة.