" حقوق الإنسان بالنواب": مؤتمر الأخوة الإنسانية دعوة للتسامح ونبذ الكراهية

أبوظبي- أ ش أ:

أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مارجريت عازر أن الدولة المصرية تضرب أكبر مثالاً في التعايش والسلام والمحبة منذ آلاف السنين.

وقالت مارجريت عازر - في تصريح صحفي على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي أنطلقت فعالياته اليوم وينظمه مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي - إن المؤتمر يهدف إلى نبذ ثقافة الكراهية والانعزال وتجمع مختلف الأديان السماوية والعقائد تحت سقف واحد، ويؤكد على أن الأخوة الإنسانية مسؤولية مشتركة للجميع، ويدعو إلى التعقل والحكمة في التعامل فيما بين البشر من أجل إرساء قيم المحبة والتسامح بين الجميع.

ونوهت إلى أن دولة الإمارات الشقيقة يوجد بها أكثر من مائة جنسية وأكثر من ديانة سماوية وغير سماوية والكل يتعايشون في سلام.

وأوضحت مارجريت عازر أن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذى يضم نخبة من رجال الدين والمثقفين والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم تطرق إلى تحقيق السلام العالمي المبني على أسس الأخوة الإنسانية والتركيز على الدور الكبير المنوط بالمنظمات الدولية والإنسانية في تحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية.

ورأت أن المؤتمر بمثابة دعوة للتسامح ورسالة مهمة للعالم أجمع بأن دولة الإمارات تؤكد على ترسيخ قيم ومبادئ الخير والتسامح بين جميع البشر في مختلف الأوطان والتى تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.