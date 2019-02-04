نائب وزير الزراعة ووزير الثروة الحيوانية بزامبيا يتفقدان المعاهد البيطرية

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وكمبمبا ميولنجا وزير الثروة الحيوانية والسمكية بزامبيا، والوفد المرافق لها، معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشملت الجولة تفقد أقسام المعهد والوحدات البحثية المختلفة والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، حيث

يقوم معهد بحوث الصحة الحيوانية بما يشمله من أقسام ووحدات بحثية ومعامل فرعية في المحافظات وداخل الموانئ المصرية بفحص الأغذية المصدرة والمستوردة ومعامل أخرى حدودية للكشف عن الأمراض العابرة للحدود.

كما رافقت نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا والوفد المرافق لها في زيارة لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات بالعباسية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد سعد مدير المعهد ووكلاء المعهد وتم شرح تاريخ المعهد وقدرته الإنتاجية كقلعة وطنية وقومية في إنتاج لقاحات فيروسية وبكتيرية لحماية الإنتاج الحيواني والداجني في مصر وأن منتجات المعهد يتم إنتاجها بأعلى كفاءة وبتقييم في معمل الجودة الداخلية والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيولوجية الحاصلان على شهادة الأيزو 17025، وطبقا للمعاير الدولية ويوجد تعاون مشترك بين المعهد والمعاهد المرجعية في العالم للتعرف على العترات التي تستخدم في صناعة لقاحات المعهد.

كما قاموا بزيارة قسم الحمى القلاعية ومصنع إنتاج لقاحات حيوانات المزرعة وقسم اللقاحات البكتيرية الهوائية وقسم اللقاحات البكتيرية اللاهوائية وقسم لقاحات الفصيلة الخيلية، وقد أشاد الوفد بإنجازات المعهد والشرح الوافي الذي قدمه أساتذة وخبراء المعهد عن صناعة اللقاحات في مصر.

يشار إلى أن المعهد ينتج 45 لقاحا فيروسيا، و15 لقاحا بكتيريا هوائيا، و14 لقاحا بكتيريا لاهوائيا، و13 منتجا بيولوجيا تشخيصيا، وأمصالا مضادة، وأهمها لقاح الحمى القلاعية، والجلد العقدي، والوادي المتصدع، ولقاح إنفلونزا الطيور.

وقد أشادت الوزيرة الزامبية بالتقدم في المعاهد البحثية بمصر وضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات، والأهم الموارد البشرية من الأطباء والباحثين من التعليم العالي المستوي والتدريب الجيد، وكذلك تطبيق النظم المرجعية والمعتمدة دوليا طبقا للأيزو.

وأكدت أن كل ذلك يدل على أن الحضارة بدأت من مصر، وأن رئيس زامبيا إدجار شجوا لونجو بعد لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد ضرورة قيام أعضاء الحكومة الزامبية بزيارة مصر لما رآه من تقدم في مجالات عديدة، وأنه ستكون هناك فرص للتعاون العلمي والتقني و التجاري بين البلدين.​​