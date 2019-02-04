"حفل فني ولقاءات عديدة".. معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم دورته الـ50 غدًا

كتب- محمد عاطف:

يختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب، غدًا الثلاثاء، فعاليات دورته الخمسين "اليوبيل الذهبى" المنعقد لأول مرة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وينظم المعرض أكثر من فعالية بينها، احتفالية عبدالرحمن الأبنودي بحضور ابنته آية الأبنودي، وشعبان يوسف وتديرها أرملته الإعلامية نهال كمال، وذلك في الثالثة عصرا بالصالون الثقافى قاعة سهير القلماوي.

كما يقام على المسرح الكبير، حفل تكريم المتطوعين في الثانية عشر ظهرًا، أيضا يقام حفل فني يحييه علي الهلباوي في الثالثة عصرًا، ثم الخامسة لقاء مع فنان الكوميديا الكبير سمير غانم.

ويشهد المعرض أيضًا تكريم اسم الدكتور سمير سرحان في الثانية ظهرًا بقاعة ذاكرة المعرض حيث سبق وأن رأس هيئة الكتاب والمعرض لمدة 19 عامًا تألق خلالها معرض الكتاب وجعل منه عرس ثقافى حقيقى لمصر والعالم العربي.

كما يقام الحفل الختامي لهيئة الكتاب بالقاعة الرئيسية قاعة ثروت عكاشة بلازا 1، في الثانية ظهرًا.