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    شيخ الأزهر: السيسي قدم مبادرة رائدة بافتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية

    07:13 م الإثنين 04 فبراير 2019
    شيخ الأزهر: السيسي قدم مبادرة رائدة بافتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية

    الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

    كتب - محمود مصطفى:

    قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المبادرات الضرورية والتحركات الطيبة نحو تحقيق الأخوة الإنسانية في منطقتنا العربية سوف تؤدي ثمارها.

    وأضاف الطيب، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الأخوة الإنسانية بالإمارات، أن "تلك المبادرات بدأت بحمد الله، بقوة في مصر المحروسة حيث افتتح قبل عدة أيام أول وأكبر مسجد وكنيسة متجاورين، في العاصمة الإدارية الجديدة".

    ووصف الطيب افتتاح الكنيسة والمسجد بـ"الخطوة التاريخية، نحو تعزيز التسامح وترسيخ الأخوة بين الأديان، وبمبادرة رائدة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".

    كان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح الشهر الماضي، مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية.

    شيخ الأزهر السيسي افتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية مؤتمر الأخوة الإنسانية

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