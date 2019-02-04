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    شيخ الأزهر: على قادة العالم وضع نهاية فورية للحروب والصراعات

    06:56 م الإثنين 04 فبراير 2019
    شيخ الأزهر: على قادة العالم وضع نهاية فورية للحروب والصراعات

    شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

    كتب - محمود مصطفى:

    قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن وثيقة الأخوة الإنسانية تطالب قادة العالَم وصُنَّاع السياسات، ومَن بأيديهم مصائر الشعوب وموازين القُوى العسكريَّة والاقتصادية بالتدخل الفوري لوضع نهايةٍ فورية لما يشهده العالم من حروب وصراعات.

    وأضاف خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الأخوة الإنسانية بالإمارات، أن "عليهم التدخل الفوري لوقف نزيف الدِّماء، وإزهاق الأرواح البريئة، ووضع نهايةٍ فورية لما تشهده من صراعات وفِتَن وحروب عبثيَّة أوشكت أن تعود بنا إلى تراجع حضاري بائس ينذر باندلاع حرب عالمية ثالثة".

    ولفت إلى أن المؤتمر حدث تاريخي يجمع قادة الأديان، وعُلماءها ورجال الكنائس، ورجال السياسة والفِكْر والأدب والإعلام.

    شيخ الأزهر أحمد الطيب 925938 الحروب الصراعات حرب عالمية ثالثة

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