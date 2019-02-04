لأول مرة منذ 2009.. "مصر للطيران" تحقق قرابة مليون جنيه أرباح في 6 أشهر

كتب- طه عبيد:

أعلن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، أن الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة حققت أرباحًا بلغت 951 مليون جنيهًا عن الـ6 أشهر الأولى من العام المالى 2018- 2019.

وذكر المصري في بيان صحفي مساء الإثنين، أن تلك الأرباح تمثل أضعاف ما حققته الشركة عن نفس الفترة للأعوام 2009-2010.

وأشاد المصري، بإنجاز الشركة باعتباره يعكس مجهودات القيادات على كافة المستويات وجميع العاملين بالشركة الوطنية، وأثنى على التخطيط الجيد وإتخاذ سياسات متطورة واتجاهات غير نمطية فى خطة التطوير والتحديث، والذي يعد مؤشراً جيداً للسياسة الناجحة التى تنتهجها الشركة حالياً.

جاء ذلك خلال لقائه مع الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة لعرض خطة الشركة مصر والأهداف المستقبلية حتى عام ٢٠٢٥.

وأشار البيان إلى أن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة قدم عرضًا لخطة عمل شركة الخطوط الجوية الحالية والمستقبلية، ومطالب التطوير والتي تتضمن خطة مضاعفة الأسطول ومشروع تطوير مركز خدمة الركاب لتحسين مستوى الجودة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى هذا المجال، وكذلك تحديث موقع الخدمة الإلكترونى لمواكبة المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية للركاب مع التركيز على مراقبة الأداء.

وأكد البيان، استكمال خطة الشركة لتعظيم العائد وترشيد النفقات، وتحديث مركز عمليات مصر للطيران IOCC، وخطة تحديث وتجديد استراحات الشركة خلال عامي 2019-2020، فضلًا عن دراسة التمثيل الخارجى لشركة مصر للطيران من خلال ربط الدخل بالإنتاج كمعيار أساسى للعمل بالخارج.

ووجه الفريق المصري، بضرورة الالتزام بتطبيق خطة التطوير الشاملة التي تنتهجها الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وفقا للجدول الزمني المحدد.