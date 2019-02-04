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    لعدم حاجة البلاد إليها.. قرار وزاري بوقف إنشاء شركات السياحة لمدة عام

    05:44 م الإثنين 04 فبراير 2019
    لعدم حاجة البلاد إليها.. قرار وزاري بوقف إنشاء شركات السياحة لمدة عام

    رانيا المشاط

    كتب- محمد قاسم:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين، قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها في تلك الفترة.

    وجاء بالمادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 63 لسنة 2019، "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارًا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2018.

    رانيا المشاط شركات السياحة وقف إنشاء شركات السياحة

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