لعدم حاجة البلاد إليها.. قرار وزاري بوقف إنشاء شركات السياحة لمدة عام

كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين، قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها في تلك الفترة.

وجاء بالمادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 63 لسنة 2019، "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارًا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2018.