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    التعليم: ندرب معلمي "أولى ثانوي" على استخدام "التابلت" والسبورات الذكية

    04:40 م الإثنين 04 فبراير 2019
    التعليم: ندرب معلمي "أولى ثانوي" على استخدام "التابلت" والسبورات الذكية

    الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون

    كتبت-ياسمين محمد:

    قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تدرب معلمي الصف الأول الثانوي، خلال الفترة الحالية، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

    وأضاف عمر، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن المعلمين يجري تدريبهم على استهدام أجهزة "التابلت"، المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفصل الدراسي الثاني، وكذلك السبورات الذكية الجاري تركيبها بالفصول.

    ولفت إلى أن التدريب الحالي يمثل الموجة الثانية لتدريب معلمي الصف الأول الثانوي، بعد الموجة الأولى التي تمت في سبتمبر الماضي.

    محمد عمر التربية والتعليم التابلت السبورات الذكية

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