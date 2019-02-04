رئيس جامعة القاهرة يهدي حاكم الشارقة درع الشخصية المتميزة لعام 2018

كتب- محمد قاسم:

أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات المتحدة العربية، درع الشخصية المتميزة عن عام 2018 للشيخ سلطان القاسمي.

وذكر الخشت أن القاسمي شخصية فريدة تستحق ذلك الدرع.

وأعلن الخشت، إطلاق اسم الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، على أول مدرج في فرع الجامعة الدولية بجامعة القاهرة، وكذلك إطلاق اسمه على معامل البايوتكنولوجي بذات الفرع.

كما أهداه مجموعة مميزة من إصدار مجلة الهلال؛ التي كانت من أولى المجلات المفضلة لدى حاكم الشارقة أثناء دراسته بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات المتحدة العربية مع عمداء ومسئولي جامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الاثنين، بمقر قاعة أحمد لطفي السيد بقبة جامعة القاهرة.