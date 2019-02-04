تأجيل محاكمة 7 مسئولين متهمين باختلاس 485 طن قمح في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 7 مسئولين في شونة قلين التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل للمحكمة، الموافق 3 / 3 / 2019، بناءً على طلب المحامي الحاضر مع المتهم السابع.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 7957 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 927 لسنة 2014 كلي كفر الشيخ، وبرقم 144 لسنة 2014 أموال عامة استئناف طنطا.

والمتهمين السبعة هم "خ.ع.م.خ"، أمين شونة قلين التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و"ا.ف.ي.ا"، حارس بالشونة، و"إ.ص.ب.ا"، حارس بالشونة، و"ع.ع.ع"، حارس بالشونة، و"ع.ف.م.ي"، حارس بالشونة، و"ن.إ.ع.ا"، فراز "أ" بشونة فرع قلين، و"م.ي.م.و.هـ"، مراقب إنتاج بالشونة.

كشف أمر إحالة نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، عن مواجهة المتهم الأول "خ.ع.م.خ"، أمين الشونة، اتهامًا باختلاسه 485 طنًا و440 كيلو جرام قمح، بقيمة مليون و623 ألف و311 جنيه و36 قرشًا، والمملوكة لجهة عمله، بصفته موظفًا ومن الأمناء على الودائع.

وتبين أن الودائع المختلسة وجدت بحيازته بسبب وظيفته، حيث استلمها من الموردين تمهيدًا لتسليمها للمطاحن، فيما أخرجها من الشونة بمعاونة المتهمين من الثاني وحتى الأخير، ولم يوردها للمطاحن واختلسها لنفسه.

كما يواجه المتهم الأول تهمة أخرى تضمن اختلاسه الأجولة والمشمعات الكتان، وتبلغ قيمتها 372 ألفًا و62 جنيهًا و57 قرشًا، والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته حيث استلمها لاستخدامها في الغرض المخصصة لها بالشونة إلا أنه اختلسها لنفسه.

أما المتهمين من الثاني إلى السابع فوجهت لهم نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، باشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بصفتهم موظفين عموميين، الثاني والثالث والرابع والخامس حراس أمن الشونة والسادس فراز والسابع مراقب إنتاج بنفس شونة قلين التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إليهم، أنهم اتفقوا معه على ارتكاب الواقعة، وساعدوه على ذلك بأن مكنوه من الخروج بكميات من القمح المختلس من الشونة، ما أدى إلى إضرارهم عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم "بنك التنمية والائتمان الزراعي" في كفر الشيخ، وفق ما ارتكبوه من الجرائم الموصوفة، ما ألحق بأموالها ومصالحها ضررًا جسيمًا.