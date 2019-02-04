350 ناشرًا عربيًا يطلبون المشاركة في معرض الكتاب الدورة المقبلة

كتب ـ عاطف محمد:

بدأ حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يوبيله الذهبي، اليوم الاثنين، بمركز المنارة الرئيسية، في قاعة السينما.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وهالة جاد، أمين عام مفوض الجامعة العربية، وعدد من الكتاب والمثقفين والإعلاميين.

ومن جانبه، قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب: "إنني أمثل ما يقرب من ٨٥٠ ناشر عربي، ولكنني أنتمي لمصر في المقام الأول ولذا أقول إن بلادنا تصنع المعجزات، وأحيي الوزيرة التي استطاعت أن تتخذ هذا القرار الجريء بنقل المعرض".

وأضاف رشاد: " أكثر من ٣٥٠ ناشر عربي قرروا المشاركة في الدورة المقبلة، بعد انبهارهم بالشكل الجديد للمعرض، أثناء وجودهم في انتخابات الاتحاد السنوية.

وتابع رشاد: في هذا المعرض تمت الأمور بكل شفافية، والموظفون في الدار المصرية اللبنانية التي أملكها أقاموا حفل توقيع في الدار، وهي مخالفة، فقمت بدفع الغرامة وأنا رئيس الاتحاد، وبالتالي فالشكل الحضاري الجديد للمعرض لم يأت من فراغ وإنما بعد جهد كبير، وأعتقد أنه يتصدر أوائل المعارض في العالم العربي بلا منازع.