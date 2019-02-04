بالأسعار والشروط.. "الإسكان" تعلن بدء حجز وحدات كمبوند الشارقة بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري إحدى الشركات المملوكة لبنك التعمير والإسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، طرح 64 وحدة سكنية بمشروع كمبوند إشراكة بالسادس من أكتوبر.

وينشر مصراوي تفاصيل التقدم لحجز الوحدات والشروط والاسعار الخاصة بالمشروع، والتي جاءت على النحو التالي:

موقع المشروع:

يقع في المنطقة العمرانية الأولى بمدينة 6 أكتوبر بالقرب من إسكان البشاير على إمداد محور 26 يوليو، ويتكون المشروع من 84 عمراة بواقع 896 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 112 متر وحتى 219 متر، بتصميم مميز فتتكون كل عمارة من دزر أرضي و3 أدوار متكررين وتتكون كل وحدة من 3 غرف ورسبشن ومطبخ وحمامين، كما يوجد مصعد كهربائي لكل عمارة.

مواعد الحجز:

التقديم للحجز من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.hdb-reservation.com)، خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 18 فبراير الجاري، والحجز بداية من يوم 24 فبراير وحتى 10 مارس المقبل.

الحجز يتم بشكل إلكتروني، كما يتم التخصيص بأسباقية الحجز.

الأسعار:

- وصل سعر الوحدة الـ141 متر، لمليون و370 ألف جنيه، والوحدة الـ192 مليون و685 ألف جنيه، والوحدة الـ195 مليون و240 ألف جنيه، والوحدة الـ112 متر 850 ألف جنيه، والوحدة الـ129 متر مليون و100 ألف جنيه.

- سداد 7% من ثمن الوحدة وديعة صيانة، وللاستلام الفوري لابد من سداد 50% من قيمة الوحدة السكنية و5 آلاف جنيه للغاز.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسيه.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامة.

- الوحدات المعروضة للحجز مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو أي شخص أخر تغيير نشاط الوحدة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط: