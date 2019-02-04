بأثر رجعي.. "الصحفيين" تطالب بصرف زيادة البدل لمحرري "الإذاعة والتليفزيون"

كتب مصطفى علي

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تأكيده ووقوفه بشدة مع الزملاء الصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون في حقهم الكامل بصرف الزيادة عن البدل الخاص بهم أسوة بباقي زملائهم في كل الصحف أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة .

وأهاب المجلس بالهيئة الوطنية للإعلام، بسرعة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي باعتباره حقًا أصيلًا للزملاء ليس من حق أحد حرمانهم منه.