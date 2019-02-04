بالرقم القومي.."التعليم": سداد مصروفات المدارس عبر "فوري"

كتبت-ياسمين محمد:

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع المدير التنفيذي لشركة "فوري"، المهندس أشرف صبري، لتحصيل مقابل الخدمات والأنشطة المدرسية "المصروفات المدرسية"، من طلاب المدارس الحكومية.

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، اليوم الأحد، إن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لتفعيل الشمول المالي، والتيسير على المواطنين، من خلال توفير خدمات الوزارة إلكترونيا.

وأضاف، أنه اعتبارا من هذا العام، بدأت الوزارة تحصيل المصروفات المدرسية عن طريق البنوك وهيئات البريد، وحاليا أطلقت قنوات إضافية اختيارية لسداد المصروفات، ويمكن لجميع الطلاب من الآن السداد من خلال ماكينات ATM وجميع محال التجزئة التي تتيح خدمة "فوري".

وتابع أن بروتوكول التعاون مدته 3 سنوات، ويمكن للطالب الاستعلام عن تفاصيل الخدمة وسداد المصروفات باستخدام الرقم القومي.

وأكد شوقي، أن هذه الآلية ستكون أسهل على الطلاب وأولياء الأمور، مقارنة بالبنوك ومكاتب البريد، وتساهم في رفع الحواجز بين مقدم الخدمة ومتلقيها دون إجراءات وطوابير وأوراق وبأقل تدخل للعنصر البشري.

ولفت إلى تعميم التجربة على المدارس التجريبية والخاصة والدولية خلال الفترة المقبلة، لتكون جميع الخدمات الخاصة بالوزارة مقدمة إلكترونيا بنهاية عام 2019.