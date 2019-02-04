  • عاجل:أسعار الذهب بمصر تنخفض لأول مرة في أسبوع.. والجرام يفقد 6 جنيهات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    اقتحم المزلقان.. مصرع سائق "توكتوك" على خط "القاهرة /أسوان"

    02:15 م الإثنين 04 فبراير 2019
    اقتحم المزلقان.. مصرع سائق "توكتوك" على خط "القاهرة /أسوان"

    جثة - ارشيفية

    كتب- أحمد نجيب:

    أعلنت هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، اقتحام "توكتوك" لمزلقان علي باشا، بين محطتي مطاي وسمالوط، على خط القاهرة ـ "السد العالي" بأسوان، أثناء غلق المزلقان، لمرور القطارات.

    وأوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، أنه نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكك الحديدية؛ اصطدم جرار مفرد، بالتوكتوك.

    وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع سائق "التوكتوك"، واستكمل الجرار رحلته بدون أي تأثير على حركة القطارات.

    وناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة؛ الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

    جثة السكة الحديد أسوان مزلقان

    الخبر التالى:

    بالرقم القومي.."التعليم": سداد مصروفات المدارس عبر "فوري"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان