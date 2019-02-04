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    رئيس "النواب" يطالب اللجنة التشريعية بحسم تقارير رفع الحصانة وإسقاط العضوية

    02:01 م الإثنين 04 فبراير 2019
    رئيس "النواب" يطالب اللجنة التشريعية بحسم تقارير رفع الحصانة وإسقاط العضوية

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي:

    طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بسرعة الانتهاء من تقارير رفع طلب الحصانة عن النواب الذي يترتب عليها إسقاط العضوية نتيجة لصدور أحكام قضائية.

    وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن طلبات إسقاط العضوية تعرض على البرلمان ويأخذ القرار فيها بأغلبية الثلثين ونداءا بالاسم، موضحا أنه إذا كان إسقاط العضوية بناء على حكم صادر من الجهات القضائية فإنه طبقا لحجية لا يجوز عرضه على المجلس إلا بأغلبيته البسيطة.

    علي عبدالعال مجلس النواب اللجنة التشريعية الحصانة إسقاط العضوية

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