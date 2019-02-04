"الصحة" تستجيب لطلب النائبة سولاف درويش بشأن مستشفى قليوب

كتب- محمد نصار:

استجابت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لطلب النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوفير 20 ماكينة غسيل كلوي لصالح مستشفى قليوب العام.

وأشارت وزيرة الصحة، ردًا على طلب "درويش" إلى أن الموافقة على توفير الماكينات يأتي من منطلق الحرص على راحة المواطنين وتوفير ما يلزم للحصول على خدمة صحية جيدة وسريعة.

كانت النائبة سولاف درويش، تقدمت بطلب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتوفير عدد 20 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى قليوب العام.

وقالت درويش، في طلبها المقدم لوزيرة الصحة، إن مستشفى قليوب العام الوحيد الذي يقدم الخدمة لمرضى الفشل الكلوي بالمدينة، ما يسبب زحامًا شديدًا من قبل المترددين عليه.